Rusza kolejna edycja Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już po raz 21. wolontariusze i darczyńcy stworzą paczki świąteczne, które trafią do ok. 600 rodzin z naszego województwa. Potrzebujące osoby dostaną m.in. długoterminową żywność, podstawowe środki higieny lub odzież.

W piątek rozpoczęło się pakowanie pierwszych paczek, które do końca weekendu zostaną dostarczone.



- To jest super szlachetne. To jest sama przyjemność. - Jako, że nigdy nie uczestniczyłyśmy w Szlachetnej Paczce, to był to fajny przyczynek. - U mnie jest to chyba 5-6 rok. Przez całe technikum również pomagaliśmy.



- Odwiedziliśmy rodzinę, poznaliśmy ich historię i potrzeby. Teraz robimy jak gdyby naszą Wigilię, więc rozwozimy te najpotrzebniejsze rzeczy. Jest coraz więcej ludzi, coraz więcej chce pomagać. W tym roku jedyny problem był z wolontariuszami, podejrzewam, że przez Covid. Jeżeli chodzi o rejony, udało się nam otworzyć nowe, które super funkcjonują - mówi Wojciech Krygier, lider rejonu Szczecin-Niebuszewo i wolontariusz Szlachetnej Paczki.



Pracownicy naszego radia też dołożyli swoją cegiełkę do Weekendu Cudów i skompletowali paczkę, która w sobotę trafi do potrzebującej osoby.