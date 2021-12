Weekendowe świąteczne warsztaty dla najmłodszych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bombki akrylowe, kartki świąteczne czy dekoracyjne choinki z papieru. Trwają bezpłatne warsztaty świątecznych ozdób dla dzieci w Atrium Molo w Szczecinie.

Przez trzy dni najmłodsi będą mogli uczestniczyć w zajęciach z tworzenia ozdób choinkowych, wykorzystując do tego różne materiały i surowce. Jest szansa na zrobienie bombki akrylowej, czyli do plastikowej pustej kuli można włożyć małą choinkę, renifera czy sztuczny śnieg.



- Przykleiłam kuleczki, a potem dałam renifera. W drugiej bombce mam choinkę - mówi dziewczynka.



- Dzisiaj robimy własne bombki. Trochę pomagamy, ale dzieci dużo robią same. Później można taką własnoręcznie zrobioną bombkę powiesić w domu na choince - mówi Milena Ogrodniczek.



- Z myślą o rodzinach z dziećmi, postanowiliśmy zadbać o magiczny, przedświąteczny nastrój i umilić im wizyty w naszym centrum handlowym. Są to ciekawe warsztaty, podczas których najmłodsi mogą samodzielnie wykonać kartki z życzeniami czy dekoracje choinkowe - mówi Agnieszka Wasyłenko, dyrektor Centrum Handlowego Atrium Molo.



Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach wystarczy przyjść do Atrium Molo do niedzieli w godzinach 11-19.