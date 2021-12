Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Śnieg w Świnoujściu to rzadki widok. W tym roku zima zawitała wyjątkowo wcześnie, bo grudzień przeważnie był deszczowy.

Z pojawienia się śniegu przede wszystkim cieszą się dzieci. Dla małych wyspiarzy zimowe zabawy nie są częste. Ostatni raz śnieg w takiej ilości w grudniu spadł tu około osiem lat temu.



- Fajnie, że spadł śnieg. Jest minus, że ciągle pada i przeszkadza, bo prószy w oczy. Będziemy lepić bałwana, rzucamy się śnieżkami. Będą sanki. Chyba jak byłem mały, to pamiętam śnieg w Świnoujściu. Rewelacyjnie - to głosy mieszkańców, zarówno młodszych, jak i starszych.



Z nieba prószyć zaczęło w czwartek po południu i tak dzieje się do tej pory. Całe miasto jest białe, dzięki czemu świąteczne ozdoby wyglądają jeszcze bardziej magicznie.