W sprawie 3-letniego Antosia "odezwało się bardzo dużo osób" [ZDJĘCIA]

Są chętni, aby zaopiekować się 3-letnim Antosiem z Podgrodzia koło Nowego Warpna.

W czwartek mówiliśmy o autystycznym chłopcu przebywającym w rodzinie zastępczej, która ze względu na pogarszający się stan zdrowia dziecka, nie jest już w stanie się nim dłużej opiekować.Po publikacji materiału wielu słuchaczy chce stworzyć nowy, kochający dom dla Antosia - mówi Zofia Schmidt, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Policach.- Odezwało się bardzo dużo osób. Myślę, że jest to nawet 10 kandydatów, którzy są zainteresowani pomocą Antosiowi. Jest też wiele telefonów z zapytaniem, jak się on czuje, co będzie z nim dalej. Także bardzo dziękujemy za reportaż - mówi Schmidt.Chłopiec u rodziny zastępczej może być tylko do końca roku. Matka zastępcza Halina Mucha jest chora, serce jej krwawi na myśl o tym, że będzie musiała się rozstać z Antosiem.- On jest bardzo kochany. Jest taki otwarty, idzie do ludzi, nie boi się ich. Bardzo trudno będzie mi go oddać. Prosiłabym, żeby go ktoś pokochał - mówi Mucha.Jak dodaje Zofia Schmidt z polickiego PCPR-u, takich dzieci jak Antoś jest o wiele więcej. Można im pomóc.- Takich dzieci jak Antoś mamy w pieczy bardzo dużo. Takich uroczych, jak on. Nie wszystkie dzieci widać. Antoś był pokazany, ale zapraszamy wszystkie chętne osoby, które mają serce, żeby pomóc też innym dzieciom - mówi Schmidt.Jeżeli ktoś miałby ochotę stworzyć Antosiowi lub innym dzieciom nowy dom, proszony jest o kontakt z PCPR w Policach: nr tel. 91 317 02 28.