Młodzież o relacjach z rodzicami: powinniśmy przede wszystkim rozmawiać [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Młodzież dla dorosłych bywa zagadką - o tym jak poznać i zrozumieć marzenia oraz dylematy młodych ludzi debatowano w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Jak dorośli powinni porozumiewać się z współczesną młodzieżową? Zapytaliśmy uczestników debaty.



- Powinniśmy przede wszystkim rozmawiać. Wydaje mi się, że dzięki temu dojdziemy do wszelakich wniosków i porozumienia. Bez większych kłótni i nieporozumień. - Po udziale w tym projekcie, każdy z nas, jako młodzi ludzie, bardzo otworzyliśmy swoje problemy, że jednak rodzice też mogą mieć problem z komunikacją z nami. To była dla nas wielka przyjemność posłuchać mądrzejszych - mówili uczestnicy.



Zaskoczeniem podczas debaty było to, jakie relacje młodzież ma ze swoimi rodzicami - mówił Jacek Kurzępa, socjolog.



- Zaskoczeniem dla mnie to jest, że w sposób niebywale odpowiedzialny, piękny i emocjonalny, młodzi mówili o rodzinie, relacjach z ojcem, matką i rodzeństwem - mówił Kurzępa.



Debata była organizowana w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego "Młodzież 4.0". Jest on realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021-2023.