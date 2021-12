W styczniu ruszy przebudowa fragmentu kołobrzeskiej promenady

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Blisko 17 milionów złotych kosztować ma przebudowa kołobrzeskiej promenady. Prace trwać będą przez większą część 2022 roku.

Chodzi o trzeci, ostatni odcinek promenady ciągnącej się od ulicy Rodziewiczówny, czyli w okolicach kołobrzeskiego molo. Na przebudowę nadal czeka fragment od Kamiennego Szańca, aż do Ekoparku Wschodniego.



Rzecznik Urzędu Miasta w Kołobrzegu Michał Kujaczyński mówi, co zmieni się w tym miejscu.



- Tak jak w poprzednich przypadkach, całość ma zostać wykonana z granitu. Stylowe ławki, lampy, kosze na śmieci i wydzielona ścieżka rowerowa - mówi Kujaczyński.



Urzędnicy wyłonili już firmę, która wykona całą inwestycję. Prace będą kosztowały prawie 17 milionów złotych, a 12 mln zł miasto pozyskało z rządowych dofinansowań. Inwestycja rozpocznie się w styczniu i potrwa 300 dni. Oznacza to, że ten fragment promenady będzie częściowo zamknięty także w sezonie letnim.