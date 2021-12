Jak szczecinianie spędzają czas na śniegu? "Sanki, górki i będziemy się bawić"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Śnieg w mieście. Odśnieżanie samochodów, spacery, jazda na sankach - z zimowej aury korzystają wszyscy.

- Fajnie, że śnieg spadł. Będę lepić bałwana. - Mam dwójkę dzieci, pełna radość. Jedno pilnuję, żeby się nie wywróciło, a z drugim nie chcę się wywrócić i spóźniam się do przedszkola. - Zobaczymy jak długo pogoda pozwoli, żeby jeździć rowerem. A tak to może jakieś łyżwy. - Żadnych problemów z odśnieżaniem. Trzeba wyjść 5 minut wcześniej i wszystko. - Po takich pierwszych opadach śniegowych wolę poczekać aż odśnieżą, dopiero wtedy wsiadam i ruszam. Sanki, górki i będziemy się bawić - mówią szczecinianie.



W ciągu ostatniej doby spadło 9 cm śniegu. Pokrywa śnieżna ma utrzymać się do niedzieli, wtedy będzie ocieplenie.