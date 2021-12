Szczepionka od firmy Pfizer. Fot. pixabay.com / x3 (CC0 domena publiczna)

Kurort zachęca do szczepień przeciw Covid-19

Sanatorium Uzdrowiskowe "Energetyk" organizuje weekendową akcję dla mieszkańców Świnoujścia. Preparat będzie można przyjąć w sobotę od godziny 8.30 do 15 oraz w niedzielę od 9.30 do 15. Dostępne szczepionki to Pfizer oraz Johnson & Johnson.