"To publikacja, która ma przybliżyć działalność związku Solidarność"

"Nie zapomnijcie tamtych dni." 40. rocznica powstania NSZZ Solidarność. Mat. szczecin.ap.gov.pl

"Nie zapomnijcie tamtych dni" to książka poświęcona tworzeniu się w Szczecinie i regionie Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego "Solidarność". Została wydana w 40. rocznicę powstania "Solidarności".

Podczas promocji książki doktor Michał Siedziako stwierdził, że były rzeczy, które wyróżniały szczecińską "Solidarność" i strajk, w efekcie którego powstała.



- Po pierwsze o mniejszym wpływie środowisk tzw. opozycji przedsierpniowej na MKS w Szczecinie. Po drugie, trzeba powiedzieć o takim swoistym zamknięciu strajkujących w Szczecinie. Z jednej strony na środowiska eksperckie, z drugiej - niestety to jest jeden z błędów strajkujących w sierpniu 1980 roku - na dziennikarzy - mówił Siedziako.



Książka powstała po konferencji, która odbyła się w ubiegłym roku - mówił współredaktor publikacji profesor Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Ta publikacja to nie tylko artykuły naukowe dotyczące tego, jak powstawał związek np. w Szczecinie w sierpniu 1980 roku. To również relacje, rozmowy ze świadkami wydarzeń, a zatem publikacja, która ma przybliżyć działalność związku "Solidarność" - mówił Kowalczyk.



W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę powstania "Solidarności" i podpisania porozumień sierpniowych. Był to pierwszy wolny związek zawodowy w krajach komunistycznych.