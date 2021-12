Szlachetne Paczki docierają do potrzebujących rodzin [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Pierwsze rodziny dostały już swoje paczki w ramach Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki. W ciągu dwóch dni kilkuset wolontariuszy z całego województwa spakuje i dostarczy ok. 600 darów.

Sylwia Chodzyńska wraz z najbliższymi jest jedną z rodzin w województwie zachodniopomorskim, które otrzymają świąteczne paczki. Spodziewali się kilku zabawek dla chorej córki - dostali nową zmywarkę, długoterminową żywność i odzież.



- Co to jest? No faktycznie, ogromy lew! - krzyczy dziewczynka.



- To moja córka Nikola, mąż Paweł. Nie spodziewaliśmy się w ogóle takiej paczki. Chcieliśmy po prostu tylko coś dla Nikoli. Nie spodziewaliśmy się takiego "bum" - mówi Sylwia Chodzyńska.



- Ta pomoc dzisiejsza, kilkanaście paczek, na pewno wystarczy na bardzo długo. Bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy - mówi Paweł Chodzyński.



Jest to już dwudziesta pierwsza edycja akcji wspierającej najpotrzebniejsze osoby w okresie przedświątecznym.