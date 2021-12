Bajkowe atrakcje i lokalne przysmaki. Na Zamku ruszył jarmark [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bajkowa zagroda renifera Św. Mikołaja, karuzele i stoiska z lokalnymi produktami - trwa Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt pomorskich w Szczecinie.

Jest to już kolejna odsłona świątecznej imprezy. Szczecinianie, którzy już zdążyli przyjść, zgodnie twierdzą, że warto było: - Super, bardzo fajne miejsce, świetny czas dla dzieci. Do tego super wystawcy. Na razie jest zimno. - Bardzo fajnie zorganizowana impreza. Jest coś dla dorosłych i dla dzieci. Miła atmosfera i jest przyjemnie. - Dopiero przyszliśmy, ale jest bardzo fajnie. Polecamy.



W sobotę jarmark można odwiedzić do godziny 20:00. W niedzielę będzie otwarty między godz. 12:00 a 20:00.