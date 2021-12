Św. Mikołaj zapukał do szpitalnych okien najmłodszych [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Przy szpitalu na Unii Lubelskiej na oddziałach hematologii, onkologii i gastrologii święty Mikołaj rozdawał prezenty chorym dzieciom.

Prezenty trafiały w ręce najmłodszych przez okno, prosto ze strażackiej drabiny. Świąteczne dostarczanie paczek ma na celu wspieranie małych pacjentów tej kliniki.



Inicjatorką całej akcji jest Ewelina Akaczonek, której syn - 4 lata temu - zmarł na nowotwór na tym właśnie oddziale.



- Co roku organizujemy akcję mikołajkową dla dzieci z hematologii, onkologii i gastrologii dziecięcej. Robimy to, co roku, ponieważ leczył się tam mój syn cztery lata temu, który zmarł na nowotwór i po prostu poczułam taką potrzebę pomagania innym dzieciom. To, co dane było mojemu synowi chciałabym przekazać innym dzieciom - mówi Akaczonek.



W akcji wzięła udział jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 3 w Szczecinie. Przyłączyły się do niej Szczecińskie Am'cary, czyli grupa miłośników amerykańskich samochodów, która cyklicznie udziela się w akcjach charytatywnych.



- Myślę, że w przyszłych latach z uśmiechem będziemy pomagać Mikołajowi w dostarczaniu prezentów - mówił młodszy kapitan Damian Szcześniak: - Dzisiaj będziemy wspierać nasze dzieciaczki ze szpitala przy Unii Lubelskiej. Staramy się co roku uczestniczyć w tej akcji rozdawania prezentów wraz z Mikołajem, aby dać tym dzieciaczkom trochę radości na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.



Klinika jest jedynym na terenie województwa zachodniopomorskiego ośrodkiem prowadzącym diagnostykę i leczenie schorzeń układu krwiotwórczego oraz chorób nowotworowych u dzieci. Posiada 45 łóżek.