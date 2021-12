Zespół Fabryka w Radiu Szczecin. Premiera najnowszego krążka [ZDJĘCIA]

W studio S-1 Radia Szczecin odbył się premierowy koncert najnowszej płyty zespołu Fabryka pt. "Dziwny Stan". W związku z zbliżającą się 40. rocznicą wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.

Zagrane utwory składały się z dwunastu anonimowych piosenek, napisanych w czasie stanu wojennego i zaaranżowanych przez zespół.- Zagraliśmy cały materiał prawie, jak leci. Naszą nową płytę od początku do końca. Nie przypominam sobie, żebyśmy naszą płytę zagrali kiedykolwiek wcześniej - od pierwszego do ostatniego utworu. Zaprezentowaliśmy też kilka starszych utworów z płyty pt. "Coś się stało", która również była na temat stanu wojennego - opowiadał Sylwester "Sly" Domański, z zespołu Fabryka.- Fabryka, to zespół, który swoją twórczość ma utrzymaną właśnie w klimacie lat 80. Treści ich piosenek również nawiązują do tych trudnych czasów lat 80 - mówił Wojciech Włodarski, prezes Radia Szczecin.Każdy uczestnik koncertu otrzymał w prezencie płytę zespołu Fabryka.