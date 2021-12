Jest wiele powodów niskiej frekwencji w SBO. Dyskusja w Kawiarence

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miejscy radni dyskutowali o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Na początku grudnia zakończyło się głosowanie. Mieszkańcy oddali około 25 tysięcy głosów - to dwa razy miej niż w 2015 roku. Marek Kolbowicz z Koalicji Samorządowej powodów słabej frekwencji upatruje w pandemii.



- Dużą rolę, albo nawet główną, odgrywały także rady osiedla, które część roku były pozamykane. Faktycznie nie funkcjonowały - mówi Kolbowicz.



Dariusz Matecki z Solidarnej Polski wyliczał niezrealizowane projekty. To jego zdaniem główny powód, który zniechęca do głosowania.



- W 2020 roku wysłaliśmy interpelację do pana prezydenta, ile projektów jest jeszcze niezrealizowanych. Wówczas było ich prawie 30. Ludzie widzą, że głosują, a nawet do kilku lat później te projekty nie są realizowane - mówi Matecki.



Leszek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości apelował o większą promocję głosowania wśród mieszkańców.



- Brak ewidentnych działań zachęcających do tego głosowania. Pokazujących, że ta do pewnego stopnia demokracja - prawie bezpośrednia, powinna funkcjonować - mówi Duklanowski.



W tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim do wydania jest 17 milionów złotych. Zwycięskie projekty poznamy w tym miesiącu.