Finał Szlachetnej Paczki w Wałczu

Szlachetna Paczka. Fot. materiały organizatora

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Do osób samotnych i rodzin potrzebujących wsparcia trafiają paczki od darczyńców.

W Wałczu i okolicach takich obdarowanych będzie 59 rodzin. Jak powiedział lider Szlachetnej Paczki w Wałczu Andrzej Stec - pomoc płynie nie tylko z regionu, ale i ze świata. Dary dla jednej z rodzin przygotowała pani Justyna Markiewicz z rodziną. Mówi, że do akcji, już od kilku lat, z chęcią włączają się też jej znajomi.



W transporcie darów do potrzebujących pomagają żołnierze i strażacy ochotnicy. W ten weekend wolontariusze Szlachetnej Paczki dotrą do ponad 17 tysięcy rodzin w całej Polsce.