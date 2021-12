Joanna Lichocka o reformie sądownictwa: chcemy stworzyć nowoczesny system

Walka o reformę sądownictwa będzie trwała do końca kadencji, korzenie obecnego systemu sięgają jeszcze czasów komunizmu i stanu wojennego - oceniała w "Rozmowie pod Krawatem" polityk Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka.

Posłanka komentowała ujawnione taśmy z udziałem Wojciecha Jaruzelskiego i szefa Gazety Wyborczej Adama Michnika z 2000 roku.Dziennikarz mówi, że "kocha" człowieka, który wprowadził stan wojenny i prześladował opozycję. Lichocka oceniała, że Michnik "łasi się" do komunistycznego satrapy, a jego środowisko rozpostarło "parasol ochronny" nad ludźmi PRL-u - także w środowisku sędziowskim.- Ta awantura, która się odbywa - od tych sześciu lat - wokół reformy wymiaru sprawiedliwości, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje zrobić nowoczesny system z odsunięciem już od wypływania - na kształtowanie tego wymiaru sprawiedliwości - ludzi, którzy się zaprzedali wtedy Moskwie. To spotyka się z gigantycznym oporem i rzeczywiście taka dyskusja, również z odwołaniem do historii, tej historii lat 80 w kontekście obecnych poczynań niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, jest potrzebna - tłumaczyła Lichocka.Adam Michnik na razie nie skomentował ujawnionych w "Magazynie śledczym Anity Gargas" taśm. W ocenie posłanki PiS, środowisko Gazety Wyborczej jest "w szoku" i poniosło ogromne straty wizerunkowe, także wśród swoich czytelników identyfikujących się z ideami Solidarności.