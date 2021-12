Kobiety mogą udzielać Komunii Świętej

Od niedzieli obowiązuje dekret Episkopatu Polski, który dopuszcza możliwość ustanowienia kobiet w posłudze lektora czy akolity.

W praktyce jednak to od rozeznania biskupów poszczególnych diecezji będzie zależeć, czy praktyka udzielania Komunii Świętej przez kobiety będzie wprowadzona.



Akolita pomaga kapłanowi, diakonowi przygotowując m.in. ołtarz, a w razie potrzeby może także rozdzielać Komunię Świętą - tłumaczy ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Jeżeli jest taka potrzeba i kościół tak rozeznaje, to jest taka możliwość. Od 12 grudnia bieżącego roku, także żeby kobiety mogły te posługę przyjmować, ale o ile będzie to potrzebne, to zależy już od rozeznania konkretnych kościołów lokalnych i ich biskupów - mówi Łuszczek.



Dziś to nadzwyczajny szafarz jest w Kościele osobą świecką, która może udzielać Komunii Świętej. Ks. Wojciech Zimny jest ich opiekunem w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Pierwsi szafarze nadzwyczajni w naszej archidiecezji zostali ustanowieni w 2004 roku. Obecnie mamy ich około 160 - mówi Zimny



Przyjmowanie posługi lektora czy akolity w Kościele nie ma nic wspólnego ze święceniami kapłańskimi.