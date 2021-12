Świąteczne ozdoby z... kaktusa, ciepłe napoje i wiele więcej [ZDJĘCIA]

Ostatni dzień jarmarku bożonarodzeniowego na szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich. Od piątku można tam kupić prezenty, grzane wino czy dobrze zjeść.

- Jest tutaj bardzo przyjemnie, jest duży wybór wszystkiego. Dzieci się bawią i muzyka gra do taktu. - Są różne rękodzieła, typu Mikołaje, renifery. Są one robione z sizalu, czyli z włókna kaktusa agawy. To są bałwanki z kaktusa - mówili uczestnicy.Na odwiedzających czekają stoiska z rękodziełem, jedzeniem, a także karuzela i zagroda z reniferami. - Bardzo fajnie jest, pierwszy raz tutaj z dzieckiem przyszedłem. Syn zainteresowany jest głównie reniferami, do Mikołaja się bał podejść, ale cukierki go przekonały.Jarmark potrwa do godziny 20:00.