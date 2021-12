Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś w Kościele Rzymskokatolickim Niedziela Gaudete, czyli niedziela radości. Przypada zawsze w trzecią niedzielę Adwentu.

Nazwa pochodzi z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Paweł pisze "radujcie się", a więc "gaudete". Wzywa do tego także pierwsze czytanie z "Księgi Proroka Sofoniasza", gdzie słyszymy słowa: "ciesz się i wesel z całego serca". Także w Ewangelii słyszymy radosną zapowiedź Jana Chrzciciela o nadchodzącym zbawicielu - tłumaczy ks. Łuszczek.



Ta niedziela podkreśla jeszcze jeden aspekt Adwentu. - To wszystko pokazuje, że ten czas Adwentu, który nas zachęca także do pewnej ascezy, jest też czasem radości i oczekiwania na naszego Pana. Ten czas - swoim klimatem - różni się od czasu Wielkiego Postu, gdzie jesteśmy zachęcani przede wszystkim do pokuty i zadośćuczynienia - dodaje ks. Łuszczek.



Adwent to okres przed Bożym Narodzeniem, na który składają się cztery kolejne niedziele.