"Rewalandia 2021". Wiemy, kto wygrał wielkie starcie młodych piłkarzy [ZDJĘCIA]

Młodzi piłkarze Legii Warszawa wygrali jubileuszowy, dwudziesty już turniej "Rewalandia 2021".

Trzydniowe zawody - szesnastu drużyn z całej Polski - rozgrywane były na boisku ze sztuczną nawierzchnią rozłożoną w hali widowiskowo-sportowej w Rewalu.



To był bardzo ważny sprawdzian dla najlepszych w kraju jedenastolatków - mówi trener Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin Patryk Florczak.



- Ze względu na rangę, na renomę i na zespoły, które tutaj przyjechały, to w głowach dzieci na pewno jest, aby pokazać się jak najlepiej. A sztuczna trawa, to bardzo fajny pomysł, na pewno dużo lepszy niż hala, nawet przy samych upadkach inaczej dzieci reagują - tłumaczy Florczak.



- W tym roczniku udało nam się zgromadzić najlepsze drużyny. Myślę, że tak jak w każdej z edycji, pewnie widzieliśmy tu - w najbliższym czasie - jakiegoś reprezentanta Polski, bo tak to jest z naszymi edycjami - dodaje Adrian Żoła, prezes klubu sportowego LKS Wybrzeże Rewalskie.



- To moja trzecia statuetka najlepszego piłkarza. Turniej oceniam na 10:10. Fajne zabawy były, szkoda, że już wyjeżdżamy - zapewnia Szymon Wlazło, zawodnik Akademii Legii Warszawa.



Drugie miejsce, w tegorocznym turnieju, zajęli młodzi piłkarze LKS-u GOL Brodnica, a trzecie - Lecha Poznań.