Chętni nauczą się języka programowania C++ używanego m.in. w aplikacjach zarządzanych z poziomu systemu Windows czy w grach komputerowych. Oferta skierowana jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy mają ukończone 25 lat i nie prowadzą działalności gospodarczej.Szczegóły na stronie Fundacji IT.