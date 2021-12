Szybcy i wściekli? Niekoniecznie. Ale moda na "Made in USA" jest [ZDJECIA]

Najczęściej sprowadzanym autem jest Ford Mustang. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Na szczecińskich ulicach coraz więcej amerykańskich samochodów: są Dodge, są Fordy Mustangi... Skąd boom na czterokołowce zza oceanu?

Spytaliśmy o to członków grupy Szczecińskie Am'cary połączonych wspólną pasją wobec aut zza oceanu.



- Ostatnio zrobił się duży boom na samochody ze Stanów Zjednoczonych. Wiąże się to z trwającą pandemią i problemem z importem samochodów z Niemiec czy z Francji.



- Ludzie wreszcie doceniają tajniki v8, v6; brzmienie silnika. Tym się szybko nie jeździ, tym się nie zasuwa, tu trzeba słuchać. Latem wolę otworzyć okno, słuchać silnika niż włączyć radio.



- Są to proste w naprawach samochody, nie ma tu nic skomplikowanego. No i cena; w cenie nowego Forda Fiesty możemy mieć naprawdę fajnego, amerykańskiego "konia".



- Spalanie: cztery razy takie, jak w Golfie. - Głównym kosztem jest koszt frachtu lądowego, frachtu morskiego. Jest to od 1 tysiąca dolarów wzwyż.



Import samochodów z USA cieszy się coraz większą popularnością. Pomimo trwającej pandemii w 2020 roku sprowadzono do Polski około 30 tys. używanych aut z USA.



Najczęściej sprowadzanym autem jest Ford Mustang. Właściciele aut bardzo często angażują się też w akcje charytatywne.