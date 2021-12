Nocna akcja ratunkowa. Człowiek w morzu w okolicach kołobrzeskiego molo

W okolice molo wysłano również statek ratunkowy "Szkwał" i Brzegową Stację Ratownictwa. Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Na miejsce pierwsi przyjechali strażacy i policjanci, którzy rozpoczęli akcję ratunkową. Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Na miejsce pierwsi przyjechali strażacy i policjanci, którzy rozpoczęli akcję ratunkową. Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Nocna akcja służb ratunkowych w Kołobrzegu. Pomocy potrzebował mężczyzna, który wypadł do wody z miejscowego molo.

Służby zostały postawione na nogi tuż przed godziną 3. Wezwanie dotyczyło okolic kołobrzeskiego molo, gdzie w wodzie miał znaleźć się mężczyzna. Na miejsce pierwsi przyjechali strażacy i policjanci, którzy rozpoczęli akcję ratunkową.



W okolice molo wysłano również statek ratunkowy "Szkwał" i Brzegową Stację Ratownictwa.



Rafał Goeck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa mówi, że wspólnymi siłami służbom udało się uratować 52-latka.



- Przebywał ok. 20 minut w wodzie, był mocno wyziębiony, w znacznym stadium hipotermii. Na szczęście był z nim logiczny kontakt. Został przekazany do Zespołu Ratownictwa Medycznego i przewieziony do szpitala - poinformował Goeck.



Policja wyjaśnia okoliczności, w jakich mężczyzna wpadł do Bałtyku. Wiadomo, że w momencie zdarzenia był trzeźwy.