Szczecin 40 lat temu. "Latające kamienie, rozróby i milicja pod oknami" [WIDEO, ZDJĘCIA]

40 lat temu został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Na polskie ulice wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone, pojawiły się oddziały wojska i milicji.

13 grudnia o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych.Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie ruchu "Solidarności". Ludzie smutnijechali do pracy.- Wojna to dla mnie była. - Z 13 grudnia pamiętam milicję pod oknami i ludzi, którzy kamieniami rzucali i robili bijatyki rozróby. Byłem wtedy dzieckiem, przez okno to oglądałem przestraszony. - W pracy byłam prześladowana, bo byłam przewodniczącą Solidarności, miałam najmniejszą pensję. - Złodzieje - komuchy zabrały mi w tym czasie mieszkanie. Dostałem przydział, zaczął się stan wojenny i mieszkanie "zginęło" - mówili szczecinianie.O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało Polskie Radio o godzinie 6:00, nadając przemówienie generała Jaruzelskiego.Stan wojenny trwał formalnie 586 dni, zniesiono go 22 lipca 1983 r. Winnych większości przestępstw nie udało się ukarać. Dotąd ustalono śmierć 56 osób, internowano 10 tysięcy.