W Świnoujściu rusza nauka pierwszej pomocy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Świnoujścia mają szansę na naukę pierwszej pomocy w ramach projektu budżetu obywatelskiego.

Już na początku przyszłego roku szkolenia będą prowadzić ratownicy WOPR Świnoujście.



Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, nauka resuscytacji i obsługi defibrylatorów, to umiejętności, jakie mogą zdobyć mieszkańcy Świnoujścia już w pierwszym kwartale przyszłego roku.



Wszystko dzięki projektowi budżetu obywatelskiego, który sprawi, że miasto wzbogaci się o około 50 defibrylatorów i przeszkolonych wyspiarzy - mówi Jarosław Włodarczyk, instruktor ratownictwa.



- Szkolenia będą bezpłatne, więc wszystkich zapraszam, jeśli ktoś będzie chciał się zgłosić to poprzez naszego fanpage'a WOPR Świnoujście. Na takie szkolenie można się zgłosić pisząc do nas, że jest się zainteresowanym. Wyznaczymy terminy w jakieś weekendy i będziemy szkolić, jak tych urządzeń używać - tłumaczy Włodarczyk.



W listopadzie, dzięki wsparciu finansowemu Spółki Gaz-System, przeszkolono już blisko 200 mieszkańców. Zapisy na kolejne zajęcia odbędą się na początku przyszłego roku.