Pętla już jest, na razie bez autobusów

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają odbiory wybudowanego za ponad 10 mln zł centrum przesiadkowego Szczecin - Załom. Powstało ono u zbiegu ulic Lubczyńskiej i Leśnej.

To teren gminy Goleniów i służyć będzie m.in. mieszkańcom Klinisk Wielkich czy Pucic. Teraz do Załomia jeżdżą 3 dzienne linie, żadna jednak nie dojeżdża do pętli, a chodzi o przedłużenie trasy o kilkaset metrów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu rzeczniczka ZDiTM Hanna Pieczyńska mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", że nie ma w tej sprawie konkretnych planów.



- Ta infrastruktura zakładam, że docelowo będzie wykorzystana. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat w tej chwili gmina Goleniów przygotowała swoją infrastrukturę. Na pewno docelowo będziemy realizować te wszystkie elementy, natomiast na ten moment środki są bardzo ograniczone i nie mam konkretnych dat związanych z planami wydłużenia - powiedziała Pieczyńska.



W poniedziałek zastępca burmistrza Goleniowa Tomasz Banach zapewniał, że sprawa jest w toku.



- Jestem dobrej myśli. Jestem po rozmowie z prezydentem Michałem Przepierą, jestem po rozmowach z dyrektorem ZDiTM-u i jak tylko będzie wszystko oddane, przystąpią do organizowania tej linii autobusowej - powiedział Banach.



Centrum w Załomiu to m.in. budynek obsługi podróżnych, perony z wiatami oraz parking na 60 aut. Inwestycja otrzyma pozwolenie na użytkowanie najprawdopodobniej w najbliższych dniach.