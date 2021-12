Eurofundusze na rozwój obszarów wiejskich i rybackich

Fot. EC - Audiovisual Service / Mauro Bottaro

Kolejne eurofundusze trafią na rozwój obszarów wiejskich i rybackich. W poniedziałek podpisane zostały umowy.

Centrum Inicjatyw Wiejskich w powiecie łobeskim otrzyma blisko 300 tys. złotych. Pieniądze zostaną wydane na dwa informatory promocyjne, w formie wideo. Nagrany zostanie też 15-minutowy film, promujący zasoby kulturowe Ziemi Łobeskiej. Dzięki tym środkom również przyszłe Muzeum Ziemi Reskiej zyska swoją stronę internetową. Drugi projekt to rozwój miejsc lokalnej aktywności. Przy Łobeskim Domu Kultury powstaną koła gier planszowych i fabularnych oraz modelarstwa.



W miejscowości Piaski pojawi się nowy plac zabaw, a w Dobrej - Doberski Ring - miejsce do aktywności w sportach walki. Dzięki dofinansowaniu powstanie też miejsce rekreacji dla mieszkańców gminy Resko.



Eurofundusze - ponad 120 tysięcy złotych - otrzyma też Trzcińsko Zdrój. Jesienią przyszłego roku pojawi się miejsce, które przyciągnie miłośników sportów wodnych takich jak kajakarstwo, żeglarstwo czy wędkarstwo. Na jeziorze Miejskim staną dwa pomosty pływające. Środki na bieżące funkcjonowanie otrzymają też dwie Rybackie Lokalne Grupy Działania. To ok. 600 tysięcy złotych.