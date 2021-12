Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

Drogi w regionie mają czarne i mokre nawierzchnie, ale IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami.

Do wtorku, do 8.00 widoczność może być ograniczona nawet do 50 metrów. Ostrzeżenie obejmuje całe województwo. Na trasy krajowe wyjechał sprzęt zimowy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, teraz pracuje osiem solarek.