Zagubienie młodzieży. Potrzebna pełna diagnoza

To dorośli odpowiadają za to, że młodzież czuje się zagubiona - uważa rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Między innymi dlatego potrzebna jest dokładna diagnoza - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" profesor Waldemar Urbanik.Jego uczelnia przeprowadza badania młodzieży, które mają stworzyć obraz młodych Polaków. Dzięki raportowi będzie można im pomóc w rozwoju czy planowaniu kariery, co jest trudne w coraz szybciej zmieniającym się świecie.- To my, dorośli, fundujemy młodzieży środowisko, w którym młodzież czuje się niezwykle zagubiona. Przyznam szczerze, że i ja - a zajmuję się oglądem rzeczywistości od kilkudziesięciu lat - bywam zagubiony. I też mi jest trudno wysnuć jakieś racjonalne wnioski w tym względzie - powiedział prof. Urbanik.Badaniami zostanie objętych 25 tysięcy osób.