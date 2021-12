Kontrola alkomatem wykazała, że miał promil alkoholu w organizmie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który po pijanemu uciekał samochodem przed policją.

Do odsiedzenia może jednak mieć ostatecznie znacznie więcej, bo jak się okazało - już po zatrzymaniu - na 67-latku ciążył nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę za inne przestępstwa.



Zatrzymać do kontroli próbowali go policjanci ze Stepnicy, jednak mężczyzna na ich widok tylko przyspieszył - po krótkim pościgu wpadł jednak w ręce funkcjonariuszy.



Kontrola alkomatem wykazała, że miał promil alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili także, że ma zakaz prowadzenia samochodów. Teraz odpowie przed sądem.



Będzie musiał również odsiedzieć wcześniejszy wyrok.