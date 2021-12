Skrzywanek o wyzwaniach, które stoją przed Teatrem Współczesnym

Budowa nowej siedziby teatru, to jedno z wyzwań, z którym będziemy musieli się zmierzyć - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Jakub Skrzywanek.

1 stycznia obejmie stanowisko szefa artystycznego Teatru Współczesnego w Szczecinie.Na stanowisku zastąpi Annę Augustynowicz.- Ale są też takie dwa zadania, które Ania przede mną postawiła, pierwsze to jest wyniesienie tego teatru na poziom współpracy międzynarodowej i to już się udaje. A drugie to nowa siedziba i to jest rzeczywiście coś takiego, co wiem, że gdzieś tutaj przez lata krążyło, żeby tymczasowość naszego teatru gdzieś na stałe już osadzić - dodał Skrzywanek.Teatr Współczesny w Szczecinie mieści się w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Umowa na dzierżawę obowiązuje do 2027 roku.Budowę nowej siedziby, prezydent Szczecina Piotr Krzystek zapowiadał w kampanii wyborczej. Do tej pory jednak nie ma konkretów dotyczących tej inwestycji.