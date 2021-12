Pożar w escape roomie. Przed sądem cztery osoby [ZDJĘCIA]

W Sądzie Okręgowym w Koszalinie rozpoczął się proces dotyczący pożaru w miejscowym escape roomie, w którym zginęło pięć 15-letnich dziewczyn. Chodzi o tragiczne wydarzenia ze stycznia 2019 roku.

Na ławie oskarżenia zasiadły łącznie cztery osoby, w tym 30-letni Miłosz S., organizator escape roomu. Chociaż mężczyzna został zwolniony z aresztu, to we wtorek w sądzie pojawił się w asyście policji i w kominiarce, której nie zdjął nawet na sali rozpraw.Jak powiedział - jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego - mecenas Wiesław Breliński jego klient od czasu tragicznego zajścia ze stycznia 2019 roku stał się obiektem gróźb i ataków.- Wtedy w procesie i w tym postępowaniu Miłosz zmuszony jest korzystać z ochrony policyjnej obawiając się o swoje życie i zdrowie. Nie wiemy na ile realne są groźby, na ile realne jest to zagrożenie - mówił Wiesław Breliński.We wtorek w sądzie pojawiły się rodziny zmarłych nastolatek, które w tym procesie wystąpią w roli oskarżycieli posiłkowych.Sąd planuje wysłuchać wyjaśnień wszystkich oskarżonych. Poza Miłoszem S. są to jego babcia, Małgorzata W., na którą zarejestrowana była działalność escape roomu, matka Beata W, która współprowadziła działalność, a także Radosław D., który pracował w pokoju zagadek.