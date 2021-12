Jak zagospodarować plac Adamowicza?

Plac Adamowicza. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To początek zmian, ale pytanie - kiedy zobaczymy ich efekty - zostaje otwarte. Szczecińscy radni zgodzili się na rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania placu Adamowicza i jego okolic.

W dyskusji zwracano uwagę na popularną Bibliotekę Publiczną przy placu. Zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz zadeklarował, że zostanie w tej okolicy, choć "być może w innym miejscu". A na konkretne propozycje zmiany wyglądu tej części miasta przyjdzie poczekać.



- Jest zdecydowanie przedwcześnie, żebyśmy mogli złożyć taką dziś taką deklarację, co do sposobu i harmonogramu zabudowy tej przestrzeni. Występujemy do państwa dzisiaj o pierwszy element tej złożonej układanki, jakim jest stworzenie nowego planu miejscowego dla tej przestrzeni. Dopiero ten plan, jego parametry, będą w stanie uruchomić dalsze działania, w tym również inwestycyjne - powiedział Wacinkiewicz.



Radni byli zgodni, że należy zacząć prace nad planem zagospodarowania placu Adamowicza i jego okolic, wstrzymała się jedna osoba, reszta była "za". Nie wszystkie budynki w okolicy należą do miasta, przykładowo ten po byłym "Świecie Dziecka" jest własnością prywatną.