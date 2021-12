Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecin wystąpił z Międzynarodowego Związku Hanzy. Zdecydowała o tym większość szczecińskiej rady miasta.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, "przynależność do Związku nie przekłada się na faktyczne działania a cele związane z promocją są osiągane niezależnie od członkostwa w Hanzie".



Zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz przekonywał, że do współpracy z innymi miastami ta umowa jest niepotrzebna.



- I tak współpracujemy, i tak realizujemy projekty, i tak spotykamy się ze sobą, i tak zapraszamy naszych partnerów na wszystkie ważne wydarzenia w Szczecinie i również korzystamy z takich zaproszeń, zwłaszcza w przypadku imprez o charakterze żeglarskich w naszych miastach partnerskich - podkreślał Wacinkiewicz.



Radny klubu PiS Robert Stankiewicz wolałby w "Hanzie" zostać".



- Promocja nie jest naszą silną stroną, a tu promocję w pewnym stopniu ograniczymy i mimo wszystko ograniczymy prestiż, wizerunek i charakter, jaki ma Szczecin - powiedział Stankiewicz.



Do Międzynarodowego Związku Hanzy Szczecin należał od 2000 roku. Roczna opłata za członkostwo to 2 tysiące euro.