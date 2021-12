Rolnicy protestują przeciwko polityce KE

Rolnicy protestowali na granicy polsko-niemieckiej w miejscowości Buk. To demonstracja przeciwko polityce Komisji Europejskiej. Konkretnie chodzi o tzw. "Zielony Ład".

W miejscowości Buk w powiecie polickim protestowali m.in. gospodarze zrzeszeni w Solidarności Rolników. Jak mówi jeden z nich Edward Kosmal, trzeba zatrzymać ekologiczne szaleństwo, które doprowadzi do bankructwa rolników w Polsce.



- Musimy zrobić wszystko, żeby przeciwdziałać wprowadzeniu "Zielonego Ładu", bo celem rolniczej produkcji jest produkcja żywności. To, co dziś się zakłada dziś, że mamy zmniejszyć nawożenie, wprowadzać 25 procent upraw ekologicznych. To spowoduje obniżenie produkcji i zmniejszenie dochodów. Dziś się narzuca nowe warunki, rolnicy będą musieli ponieść dodatkowe koszty, które niestety nie zostaną im zwrócone, ale sytuacja, wiemy, w rolnictwie jest dramatyczna - powiedział Kosmal.



Podczas manifestacji symbolicznie wymieniano flagi między rolnikami niemieckimi i polskimi.

W proteście wzięło udział około 100 rolników z obu stron.