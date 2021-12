Białorusini demonstrowali w Szczecinie. "Chcemy takiej wolności, jak dziś w Polsce" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcemy takiej wolności, jak dziś w Polsce - skandowała grupa kilkunastu Białorusinów na placu Solidarności w Szczecinie.

To gest społeczności białoruskiej mający pokazać walkę Polaków w dążeniu o wolność i obaleniu komunistycznego reżimu 1989 r. i upamiętniający wczorajszą 40. rocznicę prowadzonego stanu wojennego w Polsce oraz powstania ruchu Solidarność.



- Walczyli z komunistycznym reżimem. Stracili dużo, ale odzyskali wolność dla siebie, dla Polski, dla swoich dzieci, dla przyszłości Polski. Cześć i chwała bohaterom. To, że Polska uwolniła się od dyktatury 30 lat temu, to nie oznacza, że dyktatura w Europie jest zakończona. Dyktatura nadal trwa na wschód od Polski. W Białorusi niestety prawie niemożliwe jest robić pokojowe demonstracje - mówili demonstrujący.



O wsparciu białoruskiej opozycji i działaniach wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki rozmawiali w czwartek w Warszawie prezydent Andrzej Duda oraz liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska.