Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Do końca grudnia zakończyć się mają wszystkie prace wykończeniowe na przebudowywanym węźle Łękno w Szczecinie.

Wykonawcy pozostał jeszcze tylko montaż wiat przystankowych oraz sygnalizacji świetlnej, oznakowania i oświetlenia - mówi rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński.



- Mamy nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu ten wykonawca wszystkie prace zorganizuje. Najważniejsze jest to, aby w ciągu alei Wojska Polskiego przy wjeździe - wyjeździe na samą obwodnicę zachowane było bezpieczeństwo. Stała organizacja ruchu musi tak funkcjonować, żeby pod tym względem nie było żadnych zastrzeżeń - tłumaczy Zieliński.



Koszt całej inwestycji to około 140 milionów złotych.