Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Charytatywna galeria będzie czynna w środę od godz. 10:00 do 17:00. Do kupienia, jak zawsze, sporo mebli, zabawek, ozdób świątecznych czy naczyń.

Organizatorzy wprowadzają jednak pewną zmianę. W związku z nowymi obostrzeniami do galerii będzie można wchodzić wyłącznie trójkami, oczywiście z maseczkami na twarzach.



Każda trójka będzie miała 10 minut na to, by poszukać czego dla siebie i zrobić zakupy.

Gdy już wyjdzie z jednego magazynu, na 10 minut będzie mogła wejść do kolejnego.