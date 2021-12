Kiedy koniec komunikacyjnego horroru? Przepiera: za dwa lata

Jeszcze dwa lata - tyle jeszcze potrwają największe kłopoty kierowców w Szczecinie, spowodowane remontami.

Tak mówił w "Rozmowach pod Krawatem" zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.Michał Przepiera wyjaśniał, że do końca 2023 roku zakończą się te inwestycje, które finansowane są z ostatnich dotacji unijnych. W międzyczasie jednak zaczną się kolejne remonty.- Do końca 2023 roku te inwestycje, które połączone są z perspektywą unijną. Każdy z nas by chciał, żeby jak najwięcej się działo. Chociażby ul. Szafera - drugi i trzeci etap, proszę zwrócić uwagę, że realizację rozpoczniemy pod koniec przyszłego roku, albo na początku roku 2023, czyli 2022/2023. To jest inwestycja wieloletnia, czyli już wchodzimy w ten okres 25/26 - tłumaczył Przepiera.Miasto ma także w planach m.in. budowę mostu na Łasztownię. Czeka jednak na przyznanie unijnych pieniędzy.