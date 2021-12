"Gryfia" podsumowuje mijający rok

Fot. Morska Stocznia Remontowa Gryfia

To był bardzo dobry rok dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" - mówi prezes stoczni Krzysztof Zaremba.

Mieliśmy pełne doki, skończyliśmy w terminie budowę czterech lodołamaczy, budujemy duży dok numer osiem - ocenia Krzysztof Zaremba.



- Udało nam się przedłużyć tę współpracę z japońskim koncernem Kawasaki, którego spółka-córka eksploatuje promy-samochodowce. A rozszerzenie naszej oferty za 1,5 roku, kiedy wyjdzie dok numer 8. do eksploatacji, to jeszcze rozszerzy naszą współpracę, co nas bardzo cieszy. Japońcy partnerzy są partnerem bardzo wymagającym - podkreśla Zaremba.



Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" wykonała też jeden z pierwszych napędów hybrydowych na statku towarowym - przypomina prezes "Gryfii" Krzysztof Zaremba.



- Wykonujemy remonty klasowe i przebudowy, tak jak napęd hybrydowy. W tym roku wykonaliśmy zamówienie dla klienta norweskiego. Muszę powiedzieć, że nawet pani premier Norwegii nas pochwaliła. Mieliśmy bardzo miłe relację ze stroną norweską - dodaje Zaremba



Budowa doku numer 8., to pierwszy od 30 lat program inwestycyjny dla stoczni. Przypomnijmy, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej jedynym pomysłem dla Gryfii był przedstawiony projekt pomalowania istniejącego doku numer 5. na niebiesko. Projekt nie został zrealizowany.