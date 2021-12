Gmina Dolice z dofinansowaniem na ośrodek opiekuńczo-mieszkalny [ZDJĘCIA]

fot. Centrum Prasowe Wojewody fot. Centrum Prasowe Wojewody fot. Centrum Prasowe Wojewody

Kolejne centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych powstanie w Zachodniopomorskiem.

Dolice otrzymały trzy miliony złotych rządowego wsparcia na to zadanie. W środę, umowę w tej sprawie podpisał z wójtem Dolic, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Tutaj powtarzam słowa rodziców, to nie są moje słowa, ale one są bardzo ważne: "Teraz możemy spokojniej patrzeć w przyszłość. Nawet, kiedy my już nie będziemy mogli się opiekować czy nas już nie będzie, to nasze dzieci będą zaopiekowane, właśnie w takich centrach opiekuńczo-mieszkalnych". To jest niezwykle ważne i pokazuje zmianę podejścia rządu, ale także samorządu do kwestii osób niepełnosprawnych - tłumaczył Bogucki.



Gmina do tej inwestycji dołoży dwa miliony złotych. W placówce znajdzie miejsce 20 osób - dodał wójt Dolic Grzegorz Brochocki.



- Tej usługi i tej specyfiki, którą daje to centrum, ewidentnie nam brakowało. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za to, że te pieniądze otrzymaliśmy - mówił Brochocki.



To już czwarta umowa na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w naszym województwie. Wcześniej pieniądze otrzymały miasto Szczecin, gmina Cedynia i powiat Łobeski.