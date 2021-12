Mała autorka listu do Św. Mikołaja odnaleziona

Akcja zakończona sukcesem, pomocnicy świętego Mikołaja odnaleźli Alę ze Szczecina.

Jak informowaliśmy w środę na naszej antenie, dziewczynka napisała do niego list, podczas Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Nie podała jednak adresu zwrotnego, przez co Mikołaj nie mógł odpisać.Dzięki informacjom, między innymi w Radiu Szczecin, Ala została odnaleziona - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", Celina Wołosz, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej.- Zatelefonowała do nas mama Ali i podała adres. Teraz możemy już w pełni przekazać listy do Świętego Mikołaja i będziemy czekać razem z Alą na tę odpowiedź. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za szybką akcję poszukiwawczą - dodała Wołosz.Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie trwa do 22 grudnia, listy do Mikołaja dzieci mogą pisać w weekendy.