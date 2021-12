Samorządy deklarują gotowość w sprawie ZOS

Samorządy przygotują się na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina - zapewniał zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.

Zdaniem urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad część gmin nie zdąży wybudować dróg dojazdowych do nowej trasy. Michał Przepiera w "Rozmowach pod krawatem" relacjonował jednak, że współpraca z innymi miejscowościami idzie bardzo sprawnie.- Powiem o Gminie Dobra: Szczecin zawarł 3-4 lata temu porozumienie z gminą, jeśli chodzi o przebieg tzw. drogi alternatywnej do Modrej i Koralowej. Jest pełna współpraca, mamy już realizowany projekt budowlany. Myślę, że samorządy są w pełni odpowiedzialne - powiedział Przepiera.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma powstać do 2030 roku.