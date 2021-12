Obwodnica centrum Świnoujścia ma dokładnie 1280 metrów. Wzdłuż niej biegną chodniki i ścieżka rowerowa. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Obwodnica centrum Świnoujścia ma dokładnie 1280 metrów. Wzdłuż niej biegną chodniki i ścieżka rowerowa. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wschodnia obwodnica Świnoujścia już skończona - budowa trwała od maja 2020 roku.

Można nią dojechać do nowej części cmentarza, przeprawy promowej "Centrum", a już niedługo - także do tunelu.



Obwodnica centrum Świnoujścia ma dokładnie 1280 metrów. Wzdłuż niej biegną chodniki i ścieżka rowerowa. Nowa ulica pomoże odciążyć główną drogę wjazdową do miasta z przeprawy promowej i tunelu. Umożliwi też dojazd do Centrum Usług "Mulnik".



Główna część drogi jest skończona i oddana do użytkowania. Do wykonania pozostał ostatni fragment, który przebiega przez budowę tunelu i dlatego musi poczekać na realizację.



Koszt budowy obwodnicy to ponad 41,4 mln złotych brutto.