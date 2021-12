Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Alpaka Maksiu odwiedził Radio Szczecin - to spełnienie marzenia naszej prezenterki Pauliny Sawickiej, która 6 grudnia podczas porannej audycji powiedziała, że chciałaby dostać od Mikołaja całą zagrodę tych zwierząt.

Marzenie to spełniła Paulina Seweryniak, która przyprowadziła białą Alpakę do radia.



- Codziennie rano was słucham. Słyszałam, że marzysz o zagrodzie Alpak. Dla Grzesia (współprowadzący Grzegorz Piepke - przyp. red.) też coś mamy. Bardzo lubi atencję i towarzystwo, dlatego że lubi jak ludzie dają mu marchewki - mówi pani Paulina.



- Przed studiem stoi kolejka ludzi. Nie możemy pozwolić im czekać - dodaje Paulina Sawicka.



Maksiu na co dzień pracuje przy terapii dla dzieci autystycznych.