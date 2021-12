Stadion "Pogoni" pnie się w górę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stadion "Pogoni" już bez dziury, która oddzielała trybunę wschodnią i północną. Budowa idzie zgodnie z harmonogramem. Według założeń, do końca roku obiekt miał być zamknięty i tak się stało.

Jak podaje portal pogonsport.net, prace nad jej wypełnieniem trwały od kilku tygodni i dziś jest już w całości zabudowana. Pojawiły się w tym miejscu słupy, które są podporami pod ostatnią brakującą część dachu nad obiektem. W najbliższych dniach i ta luka zostanie wypełniona.



Teraz rozpocznie się montaż pokrycia dachu, a później krzesełek.



- Koszt budowy nowego stadionu przy Twardowskiego to 360 milionów złotych - mówi Piotr Zieliński ze spółki Inwestycje Miejskie. - Na dzień dzisiejszy kwota kontraktu jest bez zmian. To, co mamy ustalone z wykonawcą na moment przetargu, na moment wszystkich prac, nic się na dzień dzisiejszy nie zmieniło. Zakładamy, że nie będzie większych niespodzianek, chociaż zostało jeszcze trochę do końca prac. Wiemy, jak aktualnie wygląda sytuacja na rynku budowlanym.



Obiekt ma być gotowy w połowie przyszłego roku. 30 milionów złotych - do budowy infrastruktury dla młodzieżowców - dołożył rząd.



Rząd w trakcie pandemii koronawirusa przeznaczył rekompensatę dla Szczecina w wysokości 93,5 miliona złotych. Miasto całość przeznaczyło na jedną inwestycje - nowy stadion Pogoni Szczecin.