"Wszystko poszło z dymem". Trwa zbiórka dla rodziny [ZDJĘCIA]

Wydobywający się ogień z pieca, którego płomienie najpierw zajęły kuchnie, a później cały dom - były przyczyną pożaru w Robach koło Trzebiatowa - orzekli biegli z zakresu pożarnictwa.

Do pożaru domu jednorodzinnego doszło w środę, w wyniku czego dach nad głową straciła czteroosobowa rodzina. Domownicy wybiegli z domu jedynie w rzeczach, które mieli na sobie.- Wszystko poszło z dymem - mówi sołtys Robów Marta Gałdyś. - Kłęby dymu wydostawały się z tego domu. Wszystko zaczęło momentalnie płonąć. Rodzina straciła wszystko.Była szafa, spłonęła. Kuchnia to chyba epicentrum, gdzie się wszystko zaczęło. Już nawet na święta lepiliśmy pierogi, uszka. Wszystko spalone - powiedział pan Dawid.Serce się zapada na to wszystko. Pieniądze ukryte w szafie spłonęły - mówi pani Ilona, współwłaścicielka domu. - Wszystkie wspomnienia związane z domem wracają. Każde pomieszczenie odbudowywaliśmy krok po kroku, a teraz wszytko zrujnowane. Nie da się opisać tego, co się czuje widząc to wszystko.Dla rodziny z Robów jest organizowana zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy oraz zrzutka w internecie na odbudowę domu.