Oddaj krew i odbierz świąteczne drzewko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W szczecińskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od rana trwa - organizowana wspólnie z Lasami Państwowymi - akcja "Choinka dla życia".

- Piękna choinka, akcja wspaniała. Choinka cudowna, bardzo ładna, będzie mi pasować do mieszkania. - Przyda się, dzieci będą zadowolone. Wiadomo, są kolejki, ale wiadomo to wszystko w szczytnym celu - relacjonują szczecinianie.



- Choineczki, wczoraj były pozyskiwane z samego rana. Są świeże i ekologiczne. Wydaje mi się, że spełnią oczekiwania. Ktoś oddaje swój najcenniejszy skarb, pomaga drugiemu, a my - doceniając to - dajemy mu symbol życia - choinkę - mówi Dominika Lewandowska-Biel, Nadleśnictwo Myślibórz.



Wydarzenie zakończy się o godzinie 14:00.