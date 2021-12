Nowy pomnik powstanie na Cmentarzu Centralnym

Nowy pomnik Ofiar Grudnia w Szczecinie powstanie na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Upamiętnienie znajdzie się w miejscu, gdzie teraz stoi Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego.

Tam jest pochowanych najwięcej osób zabitych w grudniu 1970 roku. - Pomnik będzie miał kształt sześcianu - mówi Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. - Ta bryła ma szczelinę, która otwiera wnętrze tego sześcianu. Dzięki temu możemy wejść do środka, do wnętrza tego pomnika, do przestrzeni, która ma formę cylindra, okrągłą posadzkę i na ścianach będziemy mogli odczytać nazwiska 16 osób - ofiar komunistycznej zbrodni z grudnia 1970 roku w Szczecinie.Zostanie też odnowiona aleja Ofiar Grudnia'70 - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN doktor Paweł Skubisz. - Pomnik, który dziś jest upamiętnieniem w tym miejscu, jest w bardzo złym stanie technicznym. Drewniany krzyż jest tak zniszczony, że praktycznie każda wichura może doprowadzić do tego, że krzyż się przewróci. Byłaby to dla nas wyjątkowa hańba i wstyd.W miejscu, gdzie powstanie nowy pomnik Ofiar Grudnia jest pochowanych 8 osób zabitych przez komunistyczne władze 17 i 18 grudnia w Szczecinie w 1970 roku.