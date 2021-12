Niebezpieczne skrzyżowanie? Zapytaliśmy mieszkańców

Skrzyżowanie al. Piastów z ul. Szwoleżerów niebezpieczne? W środę doszło tam do śmiertelnego wypadku.

Samochód osobowy potrącił kobietę. Kierowca został zatrzymany, był trzeźwy. Spytaliśmy mieszkańców Szczecina czy ten odcinek jest niebezpieczny. Nie był to pierwszy wypadek na wysokości Wydziału Humanistycznego. W 2013 roku na tym właśnie odcinku kierowca wjechał w słup sygnalizacji, który spadł na 5-letnie dziecko.- Uważam, że jest bardzo niebezpiecznie. Samochody jadą z bardzo dużą prędkością i często, jak przyjeżdża tramwaj to ludzie przebiegają na czerwonym świetle. Powinni coś tu zrobić, może zegar, albo zmienić częstotliwość światła. Fotoradar jak najbardziej powinien być. Jest górka i wszyscy jadą do góry 60-70 km na godzinę, a te światła są o tyle głupie, że piesi mają chyba około 10 sekund na przejście, a stoi się dwie minuty. Zagrożenie wypadku jest duże, bo są różne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego i jest wielu studentów. Kilka razy widziałam, jak kierowcy przejeżdżali na czerwonym świetle i piesi przechodzili na czerwonym świetle. I na torach są światła, i przy jezdni są światła. Myślę, że to trochę zależy od uwagi ludzi - to opinie mieszkańców.10 grudnia Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która zaostrza kary dla piratów drogowych. Stawka mandatu może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych, gdy znacząco przekroczymy dopuszczalną prędkość. Nawet 15 punktów będzie mógł otrzymać kierujący w sytuacji zbyt szybkiej jazdy lub wyprzedzania przed przejściem dla pieszych.